Alisson Santos foi eleito o jogador do mês para os adeptos do Nápoles.

Contratado no mercado de inverno aos leões, a título de empréstimo, o avançado brasileiro estreou-se na Taça de Itália e fez o primeiro golo pelos napolitanos frente à Roma, no empate a dois golos para a Liga Italiana. De resto, foi titular em dois dos quatro jogos que fez em fevereiro.

A votação decorreu na aplicação oficial do clube e através de uma curta nota, o Nápoles deu os parabéns ao jogador pelo prémio. Até ao momento, Alisson soma dois golos em cinco jogos e, recorde-se, que o clube tem uma opção de compra (16,5 milhões de euros) pelo passe do jogador, no fim da temporada.