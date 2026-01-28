Dois adeptos do Chelsea foram feridos na noite desta terça-feira por «ultras» do Nápoles. A confirmação foi feita pelo clube inglês, que joga em solo italiano esta quarta-feira para a derradeira jornada da fase de Liga da Champions.

Os adeptos ingleses terão sido, alegadamente, esfaqueados na sequência de um ataque de 25 «ultras» do Nápoles à entrada de um bar. Foram transportados para o hospital, não correndo risco de vida.

«O clube está ciente de um incidente ocorrido na noite de terça-feira em Nápoles. Dois adeptos estão a ser tratados no hospital, tendo sofrido ferimentos sem risco de vida. O clube gostaria de lembrar a todos os adeptos que tomem extremo cuidado enquanto estiverem na cidade e sigam as recomendações compartilhadas antes deste jogo», escreveu o Chelsea em comunicado.