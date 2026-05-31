Kevin de Bruyne diz estar feliz pela saída de Antonio Conte do comando técnico do Nápoles.

Em declarações ao jornal Nieuwsblad, o internacional belga destaca o «ano difícil» que viveu ao serviço dos napolitanos, muito por culpa da «visão» que ambos têm do futebol. Kevin de Bruyne revela que pretende ter uma conversa com os responsáveis do Nápoles, ainda que tenha mais um ano de contrato.

«Na minha opinião devia ter saído (do Nápoles). Foi um ano difícil, sobretudo porque tem uma visão do futebol muito diferente da minha. Não quero andar às voltas para o dizer. Nunca consegui jogar na minha posição, ainda que, pelo lado positivo, tenha jogado bastante depois da lesão», confessa.

«Jogámos defensivamente toda a época, num 5-4-1, e o nosso avançado terminou com apenas dez golos. Ainda tenho um ano de contrato com o Nápoles, mas quero ter uma conversa com o clube. Muitas coisas foram ditas na época passada, mas grande parte delas não aconteceram. Quero aproveitar enquanto posso jogar futebol», acrescenta.

Esta temporada, o médio de 34 anos fez um total de cinco golos e quatro assistências nos 21 jogos que realizou pela equipa principal.