O Nápoles apresentou a nova camisola principal para a temporada 2026/27, uma época especial para o clube, que celebra o centenário da sua fundação. O equipamento, desenvolvido em parceria com a EA7, presta homenagem às origens dos napolitanos, recuperando detalhes históricos e referências à conquista do primeiro campeonato italiano.

A tradicional cor azul-celeste mantém-se como elemento dominante, mas a camisola inspira-se também no modelo utilizado nos anos 80, com apontamentos que evocam as antigas camisolas de lã usadas nessa década, incluindo a época do primeiro scudetto.

Entre os elementos gráficos destaca-se ainda a presença de um cavalo, numa alusão ao «Cavalo do Sol», o primeiro símbolo da história do clube.

Para assinalar o lançamento, o clube divulgou um vídeo promocional gravado em vários locais emblemáticos da cidade, como o Vesúvio, Posillipo, o centro histórico e o campo Scugnizzo Liberato, reforçando a ligação entre o emblema e a identidade napolitana.

Um dos momentos que mais chamou a atenção dos adeptos surgiu, porém, nas imagens de divulgação da camisola. Com recurso a inteligência artificial, o Nápoles recriou Diego Maradona a vestir o novo equipamento, numa homenagem ao maior símbolo da história do clube e eterno ídolo dos adeptos.

Também Alisson Santos, recentemente comprado ao Sporting aparece entre os jogadores que mostraram a nova camisola napolitana.