Hojlund: «Reencontrei a alegria de jogar futebol no Nápoles»
Avançado dinamarquês recorda últimos tempos no Man. United e a forma como achou que estava tudo «acabado»
Avançado dinamarquês recorda últimos tempos no Man. United e a forma como achou que estava tudo «acabado»
Rasmus Hojlund está a viver a melhor temporada da carreira (em termos de números) e considera mesmo ter «reencontrado» a alegria de jogar futebol no Nápoles.
Em declarações à TV2, o avançado dinamarquês fala sobre os últimos tempos no Manchester United e o que mudou na sua carreira, quando tudo parecia estar «acabado». Hojlund está cedido aos napolitanos pelos red devils e, até ao momento, leva 14 golos e quatro assistências em 37 jogos pela equipa principal.
«Em Nápoles, reencontrei a alegria de jogar futebol. Parecia que tudo estava acabado, diziam isso na Dinamarca também. Só que nunca desisti e sempre acreditei. Sei muito bem que ainda preciso de trabalhar e melhorar bastante, sou muito autocrítico quanto a isso»
«Se analisarmos a minha última fase no Man. United eu sei que não estive bem, tenho consciência disso. Só que muita coisa mudou. Não se pode julgar um avançado apenas quando está nos últimos metros e consegue marcar. Mantive-me sempre focado, sem me deixar influenciar pela opinião da média»