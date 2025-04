Alessandro Buongiorno sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e pode ter em risco o resto da temporada pelo Nápoles.

Em comunicado, a formação napolitana confirmou o pior dos cenários para o central de 25 anos, que saiu aos 64 minutos do encontro deste domingo, frente ao Torino. «Alessandro Buongiorno passou hoje por exames no hospital, que revelaram uma lesão distrativa no músculo adutor longo da coxa direita. O atleta já iniciou o seu processo de reabilitação», pode ler-se.

Assim sendo, o Nápoles conta agora com apenas dois jogadores para o centro da defesa (Rrahmani e Rafa Marín), depois de Juan Jesus também se ter lesionado, há duas semanas.