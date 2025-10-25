Itália: Nápoles bate Inter e é líder do campeonato italiano
Caso vença neste domingo, a Roma ainda pode igualar a liderança
Depois da derrota desastrosa na Liga Europa, frente ao PSV (6-2), o Nápoles venceu este sábado o Inter, por 3-1, e subiu à liderança isolada do campeonato italiano.
A jogar em casa, na oitava jornada da Serie A, o Nápoles fez o primeiro golo da partida aos 33 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Kevin De Bruyne.
Na segunda parte, aos 54 minutos, Scott McTominay aumentou a vantagem, antes da resposta do Inter, que surgiu dos pés de Calhanoglu, cinco minutos depois, de penálti.
O 3-1 não demorou a aparecer, aos 66 minutos, com Frank Anguissa, assistido pelo ex-Benfica David Neres, a escrever o nome na lista de marcadores.
Com este resultado, o Nápoles está em primeiro lugar, com 18 pontos. Este domingo, a Roma pode igualar caso vença o Sassuolo. No que toca ao Inter, estão na quarta posição, com 15.
Nos outros jogos, a Udinese venceu o Lecce, por 3-2. O Parma anulou-se com o Como em casa.