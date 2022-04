RrahmaniO Nápoles, com Mário Rui a titular, recebeu e goleou o Sassuolo, por 6-1, e ainda sonha com o título italiano.

O lateral português jogou 82 minutos até ser substituído por Ghoulam, tendo assistido Mertens para o 4-0, um dos dois golos que o belga marcou. Koulibaly, Osimhen, Lozano e Rrahmani fizeram os outros golos dos napolitanos que com este resultado estão a quatro pontos da liderança, com mais um jogo disputado, e ainda sonham com o título com três jornadas por disputar.

Noutro jogo desta tarde, o Verona venceu em casa do Cagliari por 2-1.

Classificação da Serie A