O Nápoles, campeão em título, perdeu este sábado no terreno do Torino, por 1-0, na sétima jornada da liga italiana.

O golo solitário da partida foi apontado aos 32 minutos, autoria de Giovanni Simeone. Aos 90+4 minutos, Noah Lang ainda empatou a partida, mas o VAR anulou por fora de jogo.

No lado do Torino, o ex-Sporting Franco Israel foi titular. No lado do Nápoles, o ex-Benfica David Neres começou de início e saiu aos 74 minutos.

Com este resultado, o Nápoles está em segundo lugar, com 15 pontos, mas pode ver a Roma fugir na liderança (joga ainda neste sábado com o Inter). O Torino segue em 13.º lugar, com oito pontos.

Nos outros jogos da tarde, o Lecce empatou com o Sassuolo (0-0) e o Pisa com o Verona (0-0).