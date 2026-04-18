Está confirmado mais um desaire para o Nápoles e a conquista do scudetto por parte do Inter começa a ser apenas uma questão de tempo.

Nuno Tavares foi titular nos visitantes, que precisaram apenas de seis minutos para se colocarem em vantagem no marcador. Matteo Cancellieri respondeu da melhor forma ao passe de Taylor e finalizou para o fundo da baliza. À passagem da meia hora de jogo, a Lazio teve uma ocasião de golo flagrante, desperdiçada por Zaccagni da marca dos onze metros.

A diferença no marcador manteve-se até ao intervalo e os primeiros minutos do segundo tempo trouxeram ascendente e mais um golo para a Lazio. Cancellieri trocou de papéis e em vez de marcar, assistiu Basic para o 2-0.

O resultado deixa o Nápoles com 66 pontos e tem agora uma diferença de 12 pontos para o Inter, sendo que o Milan ainda não jogou nesta 32.ª jornada e leva 63 até ao momento.

No encontro que começou às 14h deste sábado, o Parma deslocou-se até ao reduto da Udinese e venceu por 1-0, graças ao golo de Nesta Elphege. As duas equipas estão separadas por quatro pontos na classificação, com vantagem para a formação de Udine (44 pontos).