O Nápoles não deixa cair a esperança de chegar ao bicampeonato italiano e operou um triunfo dramático na deslocação ao reduto do Génova, com um golo de Hojlund ao cair do pano... e da marca dos onze metros.

Vitinha foi titular na equipa da casa, que se colocou em vantagem logo aos três minutos, por intermédio de Malinovskyi. Do outro lado, a experiência e qualidade dos jogadores de Antonio Conte fez com que completassem a reviravolta no marcador em apenas dois minutos, com golos de Hojlund (20 minutos) e McTominay (22 minutos).

Desta forma, o encontro seguiu para o intervalo com 2-1 no resultado e a expetativa para um segundo tempo muito mexido, tal como tinha acontecido até então. Aos 57 minutos, o Génova chegou ao empate graças ao golo de Lorenzo Colombo e viu o adversário ficar reduzido a dez elementos pouco depois. Juan Jesus já tinha visto um cartão amarelo e acabou por cometer uma infração que lhe valeu a expulsão do encontro.

Só que quando tudo parecia apontar para um empate a dois golos entre as duas equipas, uma grande penalidade mudou por completo o rumo do jogo. Uma falta sobre Vergara permitiu a Hojlund ter nos pés a oportunidade de dar três pontos muito importantes ao Nápoles e o dinamarquês não desperdiçou, apontando assim o «bis».

Com esta vitória, os napolitanos somam 49 pontos e reduzem (à condição) a desvantagem para o Inter, que é líder da Liga Italiana com 55 pontos somados até ao momento.