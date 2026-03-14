Depois do empate do Inter, este sábado, era importante para o Nápoles somar a terceira vitória consecutiva e isso acabou por acontecer, na receção ao Lecce (2-1).

As coisas até começaram da pior forma para o campeão em título, já que Siebert atirou para o fundo da baliza aos três minutos, na sequência de um passe de Gallo. Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo, sendo que os visitantes dominaram em todos os aspetos e o Nápoles não conseguiu enquadrar qualquer remate com a baliza.

Ainda assim, o início do segundo tempo trouxe uma resposta imediata dos napolitanos, graças ao golo de Rasmus Hojlund. Melhor só mesmo o que aconteceu aos 67 minutos, quando Politano colocou o nome na lista de marcadores e juntou assim um golo à assistência que fez para o avançado dinamarquês.

Nota para a mudança completa de registo do Nápoles na segunda parte, que surpreendeu o adversário e não deu qualquer hipótese de resposta à equipa que teve Danilo Veiga e Tiago Gabriel. O encontro ficou marcado por um valente susto, já que Sadik Fofana sentiu-se mal, caiu no relvado e teve de ser assistido, antes de deixar o recinto de ambulância.

Esta vitória deixa o Nápoles com 59 pontos, menos dez do que o líder Inter e a um do Milan de Rafael Leão, que ainda tem de entrar em campo nesta 28.ª jornada.