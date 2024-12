Este domingo, o Nápoles perdeu a liderança do campeonato espanhol, depois de ser batido em casa pela Lazio (1-0).

Com a obrigatoriedade de ganhar, face ao triunfo da Atalanta, o Nápoles sofreu o derradeiro golo aos 79 minutos, num lance em que Isaksen foi superior a Mathias Olivera e colocou o esférico no fundo das redes.

Nuno Tavares, da Lazio, regressou de lesão, foi titular e saiu aos 90+3. O ex-Benfica David Neres entrou aos 76 minutos.

Com este resultado, o Nápoles está em segundo lugar, com 32 pontos, menos dois que a líder Atalanta. A Lazio está em quinto, com 31.

O Venezia empatou em casa com o Como, por 2-2.