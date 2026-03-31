Romelu Lukaku, falhou o regresso aos treinos do Nápoles, depois de ter sido chamado pelo clube italiano.

O avançado de 32 anos, que não viajou com a seleção belga por decisão própria, faltou agora aos trabalhos do Nápoles, sem razão aparente. Lukaku arrisca agora uma sanção por parte do clube italiano, podendo assim falhar a receção ao Milan, na próxima segunda-feira.

«O SSC Napoli anuncia que o jogador Romelu Lukaku não respondeu à convocação de hoje devido à retomada dos treinos. O Clube reserva-se o direito de avaliar a adoção das medidas disciplinares adequadas, bem como a continuidade da atividade do jogador no grupo por tempo indeterminado», escreveu o clube num comunicado na página oficial.