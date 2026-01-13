Antonio Conte foi suspenso por dois jogos pelo comité disciplinar da Liga italiana. Isto porque, no empate (2-2) com o Inter, o treinador do Nápoles foi expulso por «insultar a equipa de arbitragem».

Estes insultos surgiram após a marcação de um penálti a favor do Inter. Depois de ver o cartão vermelho, o técnico italiano ainda «chutou uma bola que estava na zona lateral do campo e aproximou-se do quarto árbitro de forma intimidatória, usando repetidamente linguagem abusiva».

Assim, Conte não vai poder estar no banco no jogo frente ao Parma, partida remarcada da 16.ª jornada, e no encontro frente ao Sassuolo, deste sábado, a contar para a 21.ª jornada da Série A.

O Nápoles, atual campeão em título, está atualmente em terceiro com 39 pontos - a quatro do líder, Inter, que soma 43 pontos conquistados.