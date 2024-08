Parece não ter fim a novela de Victor Osimhen com o Nápoles e a manhã deste sábado trouxe ainda mais um capítulo a esta história.

Depois de ver cair as negociações do clube com o Chelsea, o internacional nigeriano foi afastado do restante plantel napolitano e também não integra a lista de inscritos na Liga Italiana. Ainda assim, a esperança do atleta deixar o Nápoles mantém-se intacta, já que o interesse do Al Ahli continua de pé e de acordo com o jornal «AS», os sauditas estão na disposição de oferecer 40 milhões de euros por temporada ao avançado.

Segundo a mesma fonte, caso o jogador não consiga arranjar um destino nas próximas horas, o cenário transforma-se em algo verdadeiramente inacreditável. Isto porque Osimhen pode continuar a receber 11 milhões de euros por temporada sem somar qualquer minuto pelo Nápoles, até ao mercado de inverno.

Na última época, o avançado fez 17 golos e três assistências em 32 jogos pela equipa napolitana.