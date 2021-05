A Fiorentina anunciou esta terça-feira Gennaro Gattuso como novo treinador da equipa «viola», sucedendo no cargo a Giuseppe Iachini.



Gattuso orientou o Nápoles na temporada 2020/21, conduzindo a formação napolitana ao 5.º lugar na Serie A. Porém, chegou a acordo com o clube para o final da ligação entre as partes.



Agora, o antigo jogador assume a Fiorentina, que terminou o último campeonato italiano na 13.ª posição.