OFICIAL: Massimiliano Allegri é o novo treinador do Nápoles
Técnico italiano comandou o Milan na última temporada
Técnico italiano comandou o Milan na última temporada
Massimiliano Allegri é o novo treinador da equipa principal do Nápoles, anunciou o emblema da Serie A.
O técnico italiano de 58 anos comandou o Milan na temporada passada e alcançou o quinto lugar no campeonato, ficando apenas a um ponto dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.
Enquanto jogador, Allegri passou pelos napolitanos na temporada 1997/98.
O transalpino treinou sempre equipas do seu país natal, como a Juventus, SPAL, Sassuolo e Cagliari. O seu currículo conta com as conquistas de seis ligas, cinco taças e três supertaças de Itália.
O Nápoles ficou em segundo lugar na liga, onze pontos atrás do campeão Inter Milão, e vai marcar presença na Champions da próxima temporada.
Mister Allegri is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 3, 2026
Leggi il comunicato 👉 https://t.co/BFWcEi2GX5
💙 #ProudToBeNapoli | #WelcomeAllegri | #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MqGlaiuMxC