Massimiliano Allegri é o novo treinador da equipa principal do Nápoles, anunciou o emblema da Serie A. 

O técnico italiano de 58 anos comandou o Milan na temporada passada e alcançou o quinto lugar no campeonato, ficando apenas a um ponto dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. 

Enquanto jogador, Allegri passou pelos napolitanos na temporada 1997/98. 

O transalpino treinou sempre equipas do seu país natal, como a Juventus, SPAL, Sassuolo e Cagliari. O seu currículo conta com as conquistas de seis ligas, cinco taças e três supertaças de Itália. 

O Nápoles ficou em segundo lugar na liga, onze pontos atrás do campeão Inter Milão, e vai marcar presença na Champions da próxima temporada.