Romelu Lukaku é reforço do Nápoles, confirmou o clube italiano, na tarde desta quinta-feira.

«O SSC Napoli formaliza a compra definitiva de Romelu Lukaku ao Chelsea», refere o Nápoles, em comunicado, sem detalhar valores da transferência e o vínculo. A imprensa italiana, porém, noticia que Lukaku assinou por três épocas, num negócio a rondar os 30 milhões de euros, mais 30 por cento do valor de uma venda futura para o Chelsea. Foi também noticiado em Itália que o Nápoles pagará os 30 milhões de euros em cinco parcelas, até 2029.

O avançado de 31 anos chega do Chelsea para reforçar o ataque da equipa napolitana.

Na época passada, Lukaku esteve cedido pelos londrinos à Roma, onde apontou 21 golos em 47 jogos.

Em Itália, Lukaku já tinha representado o Inter de Milão. Antes, já tinha passado por Inglaterra, além do Chelsea, no Manchester United, Everton e West Bromwich, isto depois de ter iniciado como sénior no Anderlecht, da Bélgica.

Lukaku é 119 vezes internacional pela Bélgica, tendo apontado 85 golos pela seleção.