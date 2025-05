O plantel do Nápoles, campeão italiano, foi recebido no Vaticano pelo Papa Leão XIV. Numa audiência privada, os jogadores estiveram com o líder supremo da igreja católica e foram recebidos com boa disposição.

«Talvez não quisessem aplaudir, porque a imprensa diz que sou romanista [adepto da Roma]. Mas sejam bem-vindos», disse entre risos.

«Parabéns pela conquista do campeonato! É uma grande festa para a cidade de Nápoles. Ganhar o campeonato é um objetivo que se alcança no final de um longo caminho e o que mais importa não é o feito único, ou o desempenho extraordinário de um campeão. O campeonato é conquistado pela equipa, e quando digo “equipa” refiro-me aos jogadores, ao treinador e a todo o clube desportivo», acrescentou.

Os Azzurri estiveram representados pelo plantel, o treinador Antonio Conte e o presidente De Laurentiis, tendo oferecido uma camisola assinada por toda a equipa.

De recordar que o Nápoles conquistou o quarto Scudetto na passada sexta-feira, depois de receber e vencer o Cagliari (2-0).