Acabou-se a incerteza: Antonio Conte vai ficar no Nápoles. Depois de conquistar o quarto título da história da formação napolitana, surgiu na imprensa italiana a notícia de que o técnico estava na porta de saída.

No entanto, esta quinta-feira, o presidente do Nápoles Aurelio De Laurentiis deixou uma mensagem a dar a entender que Conte vai permanecer na temporada 2025/26.

«A todo o vapor. Mais forte do que antes», pode ler-se na publicação do dirigente.

Pouco depois foi o próprio Nápoles que publicou um vídeo onde escreve «Con Te Ag4in», uma brincadeira com o nome do treinador e com o número de títulos conquistados, que significa «Contigo novamente».

Antonio Conte chegou ao Nápoles esta temporada e venceu o título nacional italiano.