O Nápoles garantiu este sábado a presença na final na Taça de Itália, frente à Juventus, após o empate com o Inter, e o treinador Gennaro Gattuso dedicou este feito à irmã, que morreu recentemente, com 37 anos.

Visivelmente emocionado, Gattuso enviou um beijo a Francesca antes de começar o encontro, num gesto que não passou despercebido.

No final do jogo, o técnico falou aos jornalistas ainda emocionado. «Quero agradecer ao mundo do futebol e a todos aqueles que estiveram perto de mim e da minha família. Foi difícil. Dedico esta vitória aos meus pais e à minha irmã, éramos muito próximos. Sinto muito. E agradeço aos rapazes pelo que me deram hoje», disse Gattuso.