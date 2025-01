Chegou ao fim a aventura de Kvicha Kvaratskhelia no Nápoles e a oficialização enquanto jogador do PSG deve acontecer nas próximas horas.

Através das redes sociais, o internacional georgiano partilhou um vídeo de despedida para os adeptos napolitanos, agradecendo todo o apoio que recebeu enquanto vestiu a camisola do Nápoles, mas garantindo que «é tempo de dizer adeus».

«É difícil para mim, mas é tempo de dizer adeus. Passei tempos muito bons aqui, partilhámos muitas memórias juntos e sentimentos incríveis. Nápoles foi a minha casa e sempre me senti acolhido por todos vocês (adeptos). Lembro-me do meu primeiro golo pelo clube e nunca me vou esquecer desse momento», afirmou.

Com uma Liga Italiana conquistada ao serviço do clube, Kvaratskhelia deixa o Nápoles com um registo de 30 golos e 24 assistências em 107 jogos.

Veja aqui o vídeo de Kvaratskhelia nas redes sociais: