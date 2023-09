Khvicha Kvaratskhelia tem tudo para ser uma das principais figuras do futebol mundial nos próximos anos. E por isso, convinha conseguir dizer o nome do jogador georgiano que foi das principais figuras do título do Nápoles na época passada.

Mas não é fácil. Não mesmo nada fácil. E todos os que lidam com futebol e gostam de dizer bem o nome dos protagonistas, agradecem certamente o esforço de Kvaratskhelia para esclarecer a forma correta de pronunciar o seu nome.

Mas não ajudou, Khvicha. Obrigadinho, mas não ajudou mesmo nada.