O Nápoles recebeu e goleou o Palermo, por 5-0, garantindo assim a passagem aos «oitavos» da Taça de Itália.

Sem perder há quatro jogos, a equipa da casa queria dar continuidade à série de bons resultados e tudo ficou mais fácil com um primeiro tempo demolidor. Cyril Ngonge esteve no centro das atenções, ao apontar um «bis» no espaço de cinco minutos (7 e 12), dando assim uma vantagem madrugadora aos comandados de Antonio Conte.

A fechar a primeira parte, David Neres bateu de forma sublime um pontapé de canto e nas alturas, Juan Jesus não tremeu e levou assim o Nápoles para os balneários a vencer por 3-0.

Já no segundo tempo, a vida do Palermo ficou ainda mais complicada, após a expulsão de Aljosa Vasic e aos 70 minutos, chegou a estreia a marcar de Neres com a camisola dos napolitanos.

Uma recuperação dentro da área deixou o esférico completamente à mercê do internacional brasileiro, que no frente a frente com o guarda-redes rematou rasteiro, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Até final, Scott McTominay também fez o primeiro golo pelo Nápoles, após passe de Lukaku e fechou as contas do encontro, com uns esclarecedores 5-0.