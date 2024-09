Protagonista na vitória do Nápoles sobre o Parma, com assistência para o golo da vitória já no tempo de compensação, David Neres não ganhou para o susto após o jogo.

A carrinha que o transportava até ao hotel onde está hospedado desde que trocou o Benfica pelos napolitanos foi atacada à saída do Estádio Diego Armando Maradona, segundo a imprensa italiana, por dois indivíduos que partiram uma das janelas, apontaram uma pistola ao jogador brasileiro e roubaram-lhe um relógio valioso.

Neres seguia na carrinha com a mulher e a filha e chegou ao hotel visivelvemente abalado, mas sem aparentes danos físicos. A esposa, Kira Winona, reagiu depois nas redes sociais, explicando tudo o que se passou. «O David gostaria de pedir desculpa aos adeptos que estavam à espera dele (à entrada do hotel). Quando estávamos a tentar sair do estádio depois do jogo, dois homem numa mota apontaram-lhe uma arma e roubaram-no.»