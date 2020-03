David Ospina, José Callejón e Fernando Llorente, todos jogadores do Nápoles, foram apanhados numa fila a tentar entrar num supermercado, à noite, a abastecer as suas despensas.

Com o anúncio do primeiro-ministro italiano de que o país estará de quarentena durante, pelo menos, três semanas, os atletas viram-se forçados, tal como milhões de outros cidadãos, a adquirir vários bens essenciais.

Recorde-se que todas as competições desportivas a nível nacional estão suspensas até 3 de abril.

Ora veja:

Here’s a video showing David Ospina, goalkeeper for the Seria A club S.S.C Napoli, in a supermarket in Naples. pic.twitter.com/u3dpx4xEkI