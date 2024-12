Paulo Fonseca foi demitido do comando técnico do AC Milan e será substituído por Sérgio Conceição, segundo avança a imprensa italiana.

«Falei com a direção e é verdade, demitiram-me. É a vida, fiz o que pude», afirmou o técnico português à Sky Itália, após o empate deste domingo do Milan na receção à Roma (1-1).

Segundo a «Gazzetta Dello Sport» e outros jornais italianos, Fonseca será substituído por outro português: Sérgio Conceição. O ex-técnico do FC Porto já terá mesmo chegado a acordo com o clube milanês.

O Maisfutebol apurou que os primeiros contactos do Milan com Sérgio Conceição foram feitos ainda no final do verão passado.

Conceição é esperado já esta segunda-feira em Itália, juntamente com a sua equipa técnica, para acertar detalhes com o Milan, devendo assinar um contrato válido por ano e meio, até junho de 2026.