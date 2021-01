Num grande jogo no Olímpico, a Roma de Paulo Fonseca recebeu o Inter de Milão, num duelo importantíssimo para o pódio da Série A. O 2-2 agradou sobretudo ao Milan, que fica mais solto na frente depois da vitória da véspera, mas não hipoteca em nada as hipóteses de romanos e nerazurri no campeonato.

A equipa do treinador português chegou ao intervalo a vencer, graças a um pontapé rasteiro, de de fora da área, de Lorenzo Pellegrini, aos 17 minutos.

A Roma entrou para a partida no terceiro posto e com o 1-0 apanhava o Inter na classificação. Os nerazzurri reagiram no segundo tempo e deram a volta ao marcador.

O 1-1 chegou por Milan Skriniar, que após um canto atirou de cabeça para o fundo das redes, aos 56 minutos. A reviravolta surgiu num tremendo pontapé ao ângulo: de pé esquerdo, Achraf Hakimi fez o golo da tarde no Olímpico, aos 63 minutos.

A Roma nunca se rendeu e teve uma reação fantástica. Começou a encostar o Inter de Milão às cordas e após uma série de ameaças marcou mesmo: Mancini fez o 2-2 final de cabeça, após um canto.

O resultado deixa o Milan agora com três pontos de vantagem sobre o Inter, que é segundo com 37 pontos. Paulo Fonseca e a Roma vêm logo a seguir, no terceiro posto, com 34, ou seja, a seis do líder. A Atalanta é quarta com 31 e a Juventus, que tem menos duas partidas, tem 30.