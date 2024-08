Paulo Fonseca estreou-se no comando do AC Milan, na noite deste sábado, na jornada inaugural da Liga italiana. Num regresso à Serie A, três anos depois, o treinador português empatou a duas bolas com o Torino, em San Siro. Rafael Leão jogou de início.

Foi um jogo dominado pelo AC Milan, que teve mais posse de bola e muito mais oportunidades do que os visitantes. No entanto, os milaneses tiveram azar logo no início da partida. Malick Thiaw marcou um auto-golo caricato, em cima da linha, num corte deficiente, aos 31 minutos.

Paulo Fonseca estava insatisfeito e fez alterações perto da hora de jogo, fazendo entrar o estreante Álvaro Morata, ao lado de Tijani Reijnders e Theo Hernández. Só que o Torino aumentou a vantagem, com golo de Duvan Zapata, de cabeça.

O melhor estava guardado para o fim, com dois golos do AC Milan em seis minutos. Aos 89m, Álvaro Morata estreia-se a marcar com um remate de primeira, na grande área, e Noah Okafor empatou, aos 90+6m, numa jogada semelhante. Primeiros três pontos para o ex-treinador do Lille, que já orientou a Roma.