A Roma anunciou a contratação de Pedro Rodríguez, que tinha terminado contrato com o Chelsea no final de junho. Segundo o extremo, Paulo Fonseca desempenhou um papel ativo na sua contratação, e assume que o português o convenceu que esta seria uma boa altura para ingressar no clube romano.

«Falei com o Paulo Fonseca, que é um bom treinador. Ele explicou-e que era boa altura para me juntar ao clube e tentar conquistar algo especial. É difícil, mas não é impossível» disse o jogador citado pelo site oficial da Roma.

«O Paulo Fonseca disse-me muito bem deste clube, com grandes condições. Quero agradecer-lhe pela confiança que mostrou em mim. Estou muito motivado para jogar esta nova competição (Serie A) juntamente com a equipa. Estou muito contente em estar aqui.»

Há muito que se esperava a confirmação, dada pela Roma no seu site oficial. O extremo de 32 anos conhece assim o terceiro clube da sua carreira, de pois de Barcelona, clube que o formou e do Chelsea.

A nível de Clubes venceu tudo a nível interno pelos catalães, tendo-lhe juntado três Ligas dos Campeões. Já ao serviço do Chelsea amealhou o último troféu europeu que lhe faltava ( a Liga Europa) e conquistou ainda Liga e a Taça do país.

Internacionalmente, tem ainda um Campeonato do Mundo, e um Campeonato Europeu.