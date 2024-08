Tomás Esteves, defesa formado no FC Porto e atualmente nos italianos do Pisa, tem a temporada em risco, face a uma grave lesão no joelho esquerdo contraída na última sexta-feira, num particular com o Inter Milão.

O lateral direito, de 22 anos, foi operado esta quarta-feira, na Finlândia, a uma «rutura completa do tendão patelar do joelho esquerdo».

«O prognóstico estimado prevê o regresso dentro de, aproximadamente, nove meses», informou o emblema da Serie B, em comunicado.

Formado no FC Porto, Tomás Esteves participou na conquista da Youth League, em 2019, mas seguiu para empréstimos ao Reading e ao Pisa. No verão de 2023, o defesa assinou em definitivo pelos italianos.

Na última época, acumulou 29 jogos, duas assistências e um golo.

Importa recordar que o irmão de Tomás – Gonçalo Esteves, de 20 anos – também está em Itália, mas ao serviço da Udinese.