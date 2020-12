6,2 segundos. Foi quanto precisou Rafael Leão para inaugurar o marcador na vitória do Milan no terreno do Sassuolo, por 2-1.

O avançado português bateu mesmo o recorde de golo mais rápido na Serie A e explicou como tudo aconteceu no final da partida, ao Canal11.

«Não tinha noção do recorde. Já tínhamos tentado esta jogada em alguns jogos e neste jogo conseguimos. O meu colega conseguiu ganhar espaço e servir-me de forma perfeita para o golo», começou por dizer.

«Não tinha noção, no final do jogo é que me disseram que foi um recorde. Fico muito contente, tenho de agradecer à minha equipa e agora é continuar a trabalhar por mais», afirmou ainda.

Depois, Leão explicou o que mudou nos rossoneri esta época, eles que são líderes isolados do campeonato italiano.

«Estamos bem, na época passada estávamos numa situação menos boa. O Milan merece estar sempre nos primeiros lugares. A nossa mentalidade mudou completamente, a chegada do Ibra tem sido uma grande ajuda e acho em cada jogo para nós é uma final, jogamos sempre para ganhar. E a jogada do golo reflete isso mesmo, procurámos logo a baliza. Muita gente tem dito que podemos ganhar o campeonato, mas acho que ainda é muito cedo. Mas estamos no caminho certo.»

O jovem deixou ainda elogios a Zlatan Ibrahimovic: «É como um irmão mais velho, tem muita experiência, é um jogador de nível mundial e para nós jovens é um exemplo. Tentamos sempre ouvir o que tem para nos dizer, podemos aprender muita coisa com ele.»

De resto, Rafael Leão foi ainda congratulado por Paolo Poggi, o antigo detentor do recorde de golos mais rápido – marcou aos oito segundos de jogo pelo Piacenza em 2001.

«Parabéns ao Rafael Leão por ter batido o meu recorde de golo mais rápido na Serie ao fim de 19 anos. Bravo», escreveu, nas redes sociais.