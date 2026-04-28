Rafael Leão está a atravessar um período complicado no Milan e tomou mesmo a decisão de desativar a sua conta de Instagram, após mais uma série de críticas face à sua exibição contra a Juventus (0-0).

A verdade é que o Milan soma apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, ocupa o terceiro lugar da Liga Italiana (67 pontos) e está a 12 do líder da prova, o Inter. Ainda assim, a posição na tabela permite aos rossoneri, para já, marcarem presença na fase de liga da Champions na próxima temporada.

No que toca ao internacional português, não marca há quase dois meses e esta é a sua pior temporada em termos de jogos realizados pelo clube (28), desde que chegou no verão de 2019, proveniente do Lille.