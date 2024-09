Rafael Leão deu uma pequena entrevista aos meios de comunicação do Milan, nesta segunda-feira. Depois de um início de época com altos e baixos, e uma nova equipa técnica no comando da equipa - com Paulo Fonseca a liderá-la - Leão garante que o ambiente no balneário é bom.

«Todos estamos calmos, tal como o treinador. O ambiente é bom, obviamente que uma vitória com o Inter nos deu ainda mais confiança. Queremos continuar a este nível, vencer e amanhã [terça-feira] há um jogo fundamental. Uma vitória na Champions é essencial porque temos um grupo difícil», disse Leão, referindo-se ao jogo com o Bayern Munique.

O extremo português é, nesta temporada, o terceiro capitão do Milan, emblemático clube italiano. Leão diz estar «contentíssimo» com isso mas remete a importância para o coletivo.

«Eu sou um tipo diferente de líder, não falo muito porque é a minha personalidade. Mas a minha experiência de estar num clube como o Milan, onde já estou há seis anos significa que posso ajudar os mais jovens. Tento dar o máximo em campo. Mas sabemos que o capitão é o Calabria, depois o Theo. Não é importante, é mais um bónus. Claro que fico contentíssimo de usar a braçadeira de capitão mas todos somos importantes na equipa», explicou.

Finalmente, Leão deu a palavra de ordem para a visita a Munique. «Mesmo que não joguemos o nosso melhor futebol, porque eles jogam em casa, tem os seus adeptos. O mais importante é vencer», disse.