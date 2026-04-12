A tarde deste sábado foi verdadeiramente para esquecer para Rafael Leão que, além da derrota do Milan, foi assobiado no momento da substituição e protagonizou ainda um momento insólito... precisamente com a placa levantada pelo quarto árbitro.

O número dez indicava a saída de Nicolò Zaniolo, avançado da Udinese, só que Rafael Leão pensou que era para si. Tirou as caneleiras e deslocou-se para fora das quatro linhas, só que acabou por regressar quando se apercebeu da realidade.

Assista aqui ao momento com Rafael Leão: 

RELACIONADOS
