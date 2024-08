Paulo Fonseca continua sem conhecer o sabor da derrota ao serviço do Milan, com uma nova vitória sobre um adversário de peso. Desta vez, derrubou o Real Madrid, por 1-0.

O golo que fez a diferença, no jogo disputado em Chicago, surgiu à passagem dos 55 minutos do encontro, e contou com a assinatura do nigeriano Samuel Chukwueze. Nota para a estreia de Endrick do lado madridista.

O estágio do emblema italiano pelos Estados Unidos da América prossegue. O próximo jogo será com o Barcelona. Antes disso, Fonseca empatou empate perante o Rapid Viena e ganhou ao Manchester City.