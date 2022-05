Com a Itália fora do Mundial do Qatar, o selecionador Roberto Mancini já decidiu que os próximos tempos vão ser de mudança e renovação nos habituais convocados. Na antevisão à Finalíssima com a Argentina, o técnico da squadra azzurra admitiu que vários jovens estão a bater à porta da seleção principal.

«É o jogo que fecha um ciclo, que homenageia a equipa campeã europeia e um capitão tão corajoso quanto Chiellini [prestes a retirar-se da seleção]. A partir do próximo jogo, vamos incluir jovens jogadores para ver quanto valem e procurar novas soluções. Um, dois ou três jovens jogadores que vou utilizar sempre. Mas há que lembrar que vamos jogar sempre para vencer, não para experimentar. Ainda assim, o horizonte deve ser o futuro. Queremos construir a seleção para vencer o próximo Mundial», vincou, citado pela Gazzetta dello Sport.

A seleção italiana está de regresso a Wembley, onde em julho do ano passado derrotou a anfitriã Inglaterra e sagrou-se campeã europeia. Mancini assumiu que é «um grande prazer» voltar a este palco e lembrou que uma partida entre os dois conjuntos é sempre «um clássico do futebol mundial», embora não atenue a deceção de falhar o Mundial em novembro.

«Nem tanto... De qualquer forma, é bom jogar esta partida, contra uma grande seleção como a Argentina. O único arrependimento é não ter aqui todos os jogadores campeões europeus, porque eles mereciam jogar esta partida», lamentou.

A Finalíssima, que opõe o vencedor do Euro2020 e a seleção que conquistou a Copa América de 2021, disputa-se esta quarta-feira, a partir das 19h45. Pode acompanhar o embate entre italianos e argentinos ao minuto no Maisfutebol.