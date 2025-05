Boas notícias para Sérgio Conceição! A Roma perdeu esta segunda-feira na deslocação ao terreno da Atalanta, por 2-1, e o Milan fica a três pontos dos lugares europeus. Com esta vitória, a Atalanta confirmou também a presença na Liga dos Campeões 2025/26.

Relativamente ao jogo, Ademola Lookman abriu o marcador aos nove minutos, após assistência de De Ketelaere e a Roma chegou ao empate ainda na primeira parte (32m), através do ex-Benfica Cristante.

Aos 76 minutos, Sulemana entrou em cena e garantiu os três pontos à Atalanta de Gasperini.

De referir que o coletivo romano não perdia para o campeonato italiano desde 15 de dezembro, frente ao Como (2-0), na altura já com Claudio Ranieri no comando.

Com este resultado, a Roma está em sexto lugar, o último de acesso às competições europeias, com 63 pontos. A Atalanta segue em terceiro, com 71, e já não pode ser ultrapassada pela Juventus (64)

Na próxima jornada, a penúltima do calendário, a Roma recebe o Milan (oitavo, com 60) e a luta pela Liga Conferência, Liga Europa ou Liga dos Campeões está em jogo.

CONFIRA TODA A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ITALIANA