Ainda sem conhecer o sabor da vitória, enquanto treinador da Roma, Claudio Ranieri recebeu e perdeu contra a Atalanta por 2-0.

Com o objetivo de fugir à metade inferior da tabela classificativa, a formação romana quase nunca conseguiu criar perigo junto da baliza adversária, ainda que o único golo do jogo tenha apenas surgido no decorrer da segunda parte.

Marten De Roon foi o autor de um dos momentos altos deste encontro, quando aos 69 minutos rematou à baliza defendida por Svillar e beneficiou de um desvio num defesa, antes da bola entrar na baliza.

Praticamente em cima do minuto 90, o regresso a um estádio que bem conhece acabou por ser bem sucedido para Zaniolo, que respondeu da melhor forma ao cruzamento de Cuadrado e finalizou de cabeça para o 2-0. O internacional italiano não se conteve nos festejos depois de marcar à ex-equipa.

Ora, este resultado deixa a Roma na 15.ª posição, com 13 pontos somados e a apenas dois dos lugares de despromoção.