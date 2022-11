A Roma empatou fora com o Sassuolo a um golo e falhou a subida, à condição, ao terceiro lugar da Liga italiana, ao alcance devido ao tropeção da Atalanta à mesma hora.

Rui Patrício foi titular na equipa de José Mourinho, que chegou ao golo aos 80 minutos através de um grande cavbeceamento de Tammy Abraham.

O golo do avançado inglês parecia decidir o jogo, mas o Sassuolo chegou ao empate aos 85m por Pinamonti, bem servido por Armand Lauriente numa transição rápida.

Com este resultado, os Giallorossi somam o segundo jogo consecutivo sem vencer na Serie A (perderam o dérbi com a Lazio no fim de semana) e têm agora 26 pontos, menos quatro do que o vice-líder Milan, de quem podiam aproximar-se.

À mesma hora da Roma, a Atalanta perdeu fora por 2-1 com o Lecce. Federico Baschirotto (28m) e Federico Di Francesco (30m) marcaram para a equipa da casa, que entrou para esta jornada no 17.º lugar do campeonato. Zapata (40m) apontou o único golo da formação de Bergamo, que se mantém com 27 pontos na Serie A.