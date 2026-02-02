A Roma caiu, na noite desta segunda-feira, em casa da Udinese. O golo de Jurgen Ekkelenkamp foi decisivo para retirar e equipa da capital dos lugares de Liga dos Campeões.

A formação «giallorossi» entrou na jornada em terceiro com 43 pontos – os mesmos que o campeão Nápoles. Ora, a equipa que contratou Alisson venceu a Fiorentina (2-1). A Roma, por sua vez, perdeu com a Udinese (1-0).

Jurgen Ekkelenkamp, médio de 25 anos, anotou o golo vitorioso já na segunda parte (49m). Sem mais golos na partida, o apito final ditou o triunfo para a Udinese.

Com esta derrota (1-0), a Roma desce ao quinto posto – que dá acesso à Liga Europa – com 43 pontos. A Udinese, por sua vez, está em nono com 32 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga italiana. 

RELACIONADOS
OFICIAL: Saint-Maximin reforça o ataque da equipa sensação Lens
OFICIAL: Panzo deixa Rio Ave e segue para o Championship
Arábia Saudita: Al Hilal empata com Al Ahli e segue líder isolado
OFICIAL: Strand Larsen é reforço do Crystal Palace por valor recorde