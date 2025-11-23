Itália
Itália: Roma sobe à liderança e espera pelo resultado do dérbi de Milão
Equipa romana triunfou em casa da Cremonese e, caso o Inter perca com o Milan, pode dormir isolada em primeiro lugar
A Roma subiu este domingo à liderança do campeonato italiano, depois de vencer no terreno da Cremonese, por 3-1.
Ainda à espera do Inter-Milan, o coletivo romano triunfou com golos de Matías Soulé (17m), Evan Ferguson (64m) e Wesley França (69m). A Cremonese ainda reduziu, aos 90+3 minutos, através de Folino.
Com este resultado, a Roma subiu ao primeiro lugar, com 27 pontos. Porém, o Inter (24 pontos) recebe este domingo o Milan e em caso de vitória regressa à liderança. A Cremonese está em 12.º, com 14.
No outro jogo da tarde, o Parma sorriu no terreno do Verona, por 2-1.
