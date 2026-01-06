A Roma conquistou a primeira vitória do ano de 2026. Na visita ao Lecce, dos portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel, os «Giallorossi» venceram (2-0).

A tripla ex-Estrela da Amadora - Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel e Danilo Veiga - foram titulares pela equipa da casa. Do lado da Roma, os ex-Benfica Svilar e Cristante alinharam também de início.

O primeiro golo da partida foi marcado relativamente cedo. Dybala serviu Ferguson, que dentro de área atirou cruzado para o 1-0 (14m). O segundo surgiu já perto do final do jogo. Artem Dovbyk, que saltou do banco no segundo tempo sentenciou a partida aos 71 minutos.

Com este triunfo (2-0), a Roma ascende ao quarto lugar com 36 pontos. O Lecce, por sua vez, é 16.º com 17 pontos.

