A Roma foi ao reduto do Torino vencer por 2-0 e soma a terceira vitória consecutiva na Serie A. Donyell Malen e Paulo Dybala marcaram os golos da vitória. O neerlandês, contratado ao Aston Villa, estreou-se a marcar no seu primeiro jogo pelo conjunto romano.

Depois de serem eliminados da Taça de Itália, precisamente, pelo Torino, a Roma queria voltar às vitórias e, se possível, vingar-se do 'Il Toro'. Na primeira parte, a formação orientada por Gian Piero Gasperini dominou o jogo por completo com Donyell Malen em destaque.

O avançado neerlandês, que fez o primeiro jogo pelo clube italiano, abriu a contagem do marcador ao minuto 26, assistido por Paulo Dybala. 

Veja o golo do avançado:

Reveja o golo do craque argentino:

Com esta vitória, a Roma chega aos 42 pontos e continua na luta pelo pódio no quarto lugar. Já o Torino assume o 13.º lugar com 23 pontos.

