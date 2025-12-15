A Roma voltou às vitórias na Liga italiana, esta segunda-feira, na receção ao Como, treinado por Cesc Fàbregas. Wesley, lateral brasileiro, marcou o golo solitário da vitória (1-0).

No Olímpico de Roma, o «nulo» persistiu durante a primeira parte. Foi preciso esperar até à hora de jogo para haver golo. Wesley França, que reforçou a Roma este verão vindo do Flamengo, marcou o golo da vitória (61m).

Com esta vitória (1-0), os «giallorossi» voltam a vencer depois de duas derrotas consecutivas. A equipa de Gasperini é agora quarta classificado com 30 pontos - a três do líder Inter. O Como, por sua vez, está no sétimo posto com 24 pontos.

