O Génova empatou a um golo com a Roma, num jogo a contar para a quarta jornada da Liga Italiana.

Com o português Vitinha no banco de suplentes, a equipa da casa teve uma primeira parte para esquecer e viu o adversário adiantar-se no marcador aos 37 minutos, por intermédio do reforço Artem Dovbyk.

Só que nos segundos 45 minutos, o rumo do jogo mudou por completo, com um maior domínio do Génova e já com o antigo avançado do Sp. Braga em campo.

Ele que acabou por ter um papel decisivo no desfecho do encontro, já que dentro do último minuto de compensação, Vitinha cruzou para o coração da área e De Winter cabeceou para o fundo da baliza, levando à loucura os adeptos presentes no Estádio Luigi Ferraris.

Com este resultado, o Génova soma cinco pontos em quatro jornadas da Liga, já a Roma ainda não sabe o que é vencer nesta edição do campeonato.

Veja aqui o golo que garantiu o empate ao Génova no último minuto: