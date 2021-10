A AS Roma perdeu contra o AC Milan e José Mourinho saiu do jogo furioso. O treinador estava irritado com algumas decisões da equipa de arbitragem, principalmente por culpa de duas decisões: o penálti assinalado a favor do Milan (golo de Kessié) e o penálti não assinalado de Kjaer a Pellegrini nos últimos segundos.



Aparentemente, o português tem razão em ambos os casos.



«Parabéns ao Milan. Não quero dizer mais nada, porque se falo no domingo não estarei no banco. Quero estar no banco com a equipa. Estou zangado com a falta de respeito pelos nossos fãs. Esse respeito que temos e que os outros não têm por nós», disparou Mourinho, furioso, na flash interview.

«A falta de respeito pelos nossos adeptos, e por todos aqueles que amam a Roma, irrita-me. Mesmo num jogo em que não jogámos bem, mas em que demos tudo. Fiz um esforço para evitar que os jogadores fossem ao árbitro no final do jogo. Conseguimos controlar as emoções e manter a calma.»