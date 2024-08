A Roma oficializou esta sexta-feira a contratação de Artem Dovbyk.

Em comunicado e através das redes sociais, os «giallorossi» confirmaram a chegada o internacional ucraniano, que na última época foi o melhor marcador da Liga Espanhola, com 24 golos em 39 jogos pela equipa principal do Girona. Além disso, foi também um dos principais obreiros da excelente campanha da formação catalã, que culminou com a qualificação para a Liga dos Campeões desta temporada.

Na mesma nota partilhada no site oficial do clube, a Roma informou que Dovbyk vai vestir a camisola 11, tornando-se também o primeiro jogador ucraniano a jogar pela equipa da capital italiana.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Artem Dovbyk na Roma: