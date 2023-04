Diretor-desportivo da Roma, Tiago Pinto criticou esta quinta-feira a decisão da justiça italiana de aceitar o recurso da Juventus e anular a dedução de 15 pontos imposta aos bianconeri no campeonato devido a irregularidade financeiras.

À Sky Sports de Itália, o dirigente português usou um ditado português: «Rir para não chorar.»

«Não sei se aqui usam um ditado que se diz em Portugal, mas nós dizemos que é melhor rir para não chorar», começou por dizer.

«Não sou advogado, por isso não vou entrar nos aspetos legais da situação. Mas como homem do futebol e do desporto, se jogamos três meses com uma classificação que não é a certa, então o mecanismo está errado», acrescentou.

A Roma, refira-se, apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Liga Europa, após vencer o Feyenoord. O mesmo fez a Juventus, que eliminou o Sporting em Alvalade.